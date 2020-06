Incontro in Austria tra Gazidis e Rangnick: ecco cosa si è deciso

Secondo quanto riportato da Sky Sport non ci sarebbero ormai più dubbi sull’imminente arrivo di Ralf Rangnick in rossonero

Secondo quanto riportato da Sky Sport non ci sarebbero ormai più dubbi sull’imminente arrivo di Ralf Rangnick in rossonero. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro in Austria (probabilmente a Salisburgo, dove la Red Bull controlla il club locale) per chiarire gli ultimi dubbi del tedesco. Si è parlato soprattutto dei giocatori che verranno tenuti e di quelli che verranno ceduti per fare cassa. Da queste decisioni deriveranno grandi conseguenze anche sui prossimi acquisti e sul budget a disposizione del manager. In arrivo anche altri dirigenti scelti dallo stesso Rangnick.