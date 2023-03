Incocciati: «Milan sfavorito col Napoli ma può succedere di tutto»

Giuseppe Incocciati, ex calciatore, ha commentato il sorteggio dei quarti di Champions: Milan sfavorito col Napoli

Ospite a TMW Radio, Giuseppe Incocciati ha parlato così di Milan-Napoli, quarto di finale di Champions League:

«Il Milan è sfavorito, ma a questo punto il doppio confronto annulla tutto. Le motivazioni sono talmente alte che può succedere di tutto. Gente come Leao che sembra un po’ così magari viene fuori in questo appuntamento. C’è curiosità però per questa sfida. Peccato che una esca fuori »