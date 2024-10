Inchiesta Ultras Milan, cosa rischia il club sul piano sportivo? Gli scenari

Inchiesta Ultras Milan, cosa rischia concretamente il club sotto il piano sportivo? Gli ultimissimi aggiornamenti sulla vicenda

Tra gli ambienti di Inter e Milan continua a tenere banco la questione legata agli Ultras. La Procura Federale, intanto, ha già chiesto ai colleghi della giustizia ordinaria la messa a disposizione degli atti.

Le possibili sanzioni sono le seguenti, direttamente dall’articolo 9: ammenda con diffida; squalifica per una o più giornate di gara; inibizione temporanea a svolgere attività in ambito Figc, con eventuale richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa. Questo fa riferimento a tutti i tesserati che possono anche in minima parte avuto dei contatti con questa storia.