Inchiesta ultras Milan, la società sceglie di bloccare le agevolazioni per il Milan Club: la situazione e le conseguenze

Inchiesta ultras Milan, il club ha preso la dura decisione di bloccare le prelazioni e i prezzi ridotti per il Milan Club: conseguenze viste già sabato

Come riporta questa mattina l’edizione di Milano del Correre della Sera, il Milan avrebbe preso una dura decisione in seguito all’inchiesta ultras in corso. La società ha scelto di bloccare le prelazioni e le agevolazioni sui prezzi per il Milan Club.

I biglietti dovranno essere acquistati a prezzo pieno da ora in poi, e le cifre sul listino sono anche aumentate di molto già per i prossimi match contro Napoli e Juventus. Anche a questo è dovuta la protesta della tifoseria di sabato contro l’Udinese.