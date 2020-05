In Spagna si riprenderà venerdì 11 giugno con il derby di Siviglia

La Liga verso la ripartenza a partire da venerdì 11 giugno quando le prime a scendere in campo saranno il Betis ed il Siviglia di Suso

In Spagna hanno deciso: la Liga ripartirà venerdì 11 giugno e il primo incontro sarà il derby di Siviglia, tra Betis e Siviglia dove milita Jesus Suso, ancora di proprietà del Milan, in attesa del riscatto da parte degli andalusi.

In attesa di conoscere quindi cosa accadrà in Italia con la Serie A, in Spagna l’emergenza coronavirus sembra ormai alle spalle o, se non altro, si è già stabilito come ripartire e, visti i risultati che sta ottenendo la Bundesliga, ogni giorno perso sono milioni che si perdono.