Impegni nazionali Milan: i GIOCATORI rossoneri che scenderanno OGGI IN CAMPO. L’elenco completo e i dettagli

Paulo Fonseca continua ad allenare i suoi ragazzi a Milanello durante la sosta nazionali. Questa settimana, infatti, non c’è in programma nessun match per i rossoneri. Andiamo a scoprire assieme i giocatori del Milan che scenderanno oggi in campo. Di seguito l’elenco completo.

Yunus Musah (Stati Uniti)

Stati Uniti-Canada: sabato 7 settembre ore 22.00, Kansas City – Amichevole.

Christian Pulisic (Stati Uniti)

Stati Uniti-Canada: sabato 7 settembre ore 22.00, Kansas City – Amichevole.

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Nigeria-Benin: sabato 7 settembre ore 18.00, Uyo – Qualificazioni Mondiale 2026.

Tijjani Reijnders (Olanda)

Olanda-Bosnia: sabato 7 settembre ore 20.45, Eindhoven – UEFA Nations League.

Mattia Liberali (Italia Under 19)

Italia-Germania: sabato 7 settembre ore 15.00, Kotoriba (Croazia) – Torneo Internazionale.

Diego Sia (Italia Under 19)

Italia-Germania: sabato 7 settembre ore 15.00, Kotoriba (Croazia) – Torneo Internazionale.

Emanuele Sala (Italia Under 19)

Italia-Germania: sabato 7 settembre ore 15.00, Kotoriba (Croazia) – Torneo Internazionale.

Adam Bakoune (Italia Under 19)

Italia-Germania: sabato 7 settembre ore 15.00, Kotoriba (Croazia) – Torneo Internazionale.

Vittorio Magni (Italia Under 19)

Italia-Germania: sabato 7 settembre ore 15.00, Kotoriba (Croazia) – Torneo Internazionale.