Impallomeni: «Parole Maldini? Non so se le tempistiche siano state giuste, è una situazione strana». Le parole dell’ex calciatore e giornalista

Stefano Impallomeni ha commentato le parole di Paolo Maldini ai microfoni di TMW. Ecco le parole dell’ex calciatore e giornalista:

«Non so se le tempistiche siano state giuste, è una situazione strana. Il Milan ha vinto uno Scudetto senza proprietà, perché Elliott è un fondo. Lui dice che non lo ha chiamato nessuno, anche perché c’è un passaggio di proprietà in corso, ma la stabilità te la dà un proprietario. Se hai un riferimento in società, un proprietario, è da lì che parte lo sviluppo. Maldini non è un semplice dipendente e quest’anno ha dimostrato il suo valore nel suo ruolo. Non ha mancato di rispetto a nessuno nell’intervista. Ha lanciato un po’ di ansia. Della serie abbiamo vinto, fatto qualcosa di straordinario, hanno creato una famiglia con uno sforzo enorme ma al 29 maggio non sanno ancora nulla. Come lo apri un ciclo senza un proprietario vero?»