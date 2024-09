Impallomeni ESALTA il Milan di Fonseca: «Vittoria AUTOREVOLE»

Le parole di Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, sulla situazione in casa Milan dopo la vittoria del derby

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha rilasciato queste dichiarazioni sul Milan e su Fonseca, in un periodo che segue la vittoria netta del derby.

PAROLE – «Per come è stata ottenuta, è stata una vittoria autorevole. Per me è stato sorpreso anche Fonseca da una prestazione del genere. E’ sembrata una squadra non in crisi ma addirittura capolista. Qualcosa di diverso abbiamo visto, nonostante dica di no Fonseca».