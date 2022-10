Impallomeni: «De Ketelaere? Ecco cosa farei al posto di Pioli»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha analizzato la prestazione del Milan col Chelsea: le sue parole su De Ketelaere

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così del Milan visto contro il Chelsea e della prestazione di De Ketelaere:

«Al di là delle assenze, sono d’accordo con Pioli che ha detto a fine partita che non è stata squadra. Nonostante il buon avvio, ha lasciato strada a un Chelsea che ancora deve ricostruirsi. James ha massacrato Ballo-Tourè, che è stato l’eroe di Empoli. Paghi il livello e gli errori. Ha perso l’orientamento. Ci si aspettava qualcosa di più da De Ketelaere sulla personalità. E’ forte tecnicamente ma si deve aiutare molto. E Pioli deve metterlo nelle condizioni di rendere. Lo deresponsabilizzerei, magari mettendolo sull’out destro. Per me non è pronto come trequartista di una squadra che ha vinto e deve crescere in questa maniera. Magari puoi aiutarlo mettendolo in un altro ruolo per ora».