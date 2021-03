Fiorentina-Milan, il vizietto di Kjaer che sta diventando una costante

Simon Kjaer anche oggi è risultato decisivo su calcio piazzato. Il suo stacco di testa in anticipo ha regalato un assist

Simon Kjaer anche oggi è risultato decisivo su calcio piazzato. Il suo stacco di testa in anticipo ha regalato un assist a Brahim Diaz. Lo spagnolo ha temporaneamente trovato il pareggio per i rossoneri, andati in svantaggio per il gol di Ribery.

Già contro il Manchester United il danese aveva trovato una rete su calcio d’angolo, confermandosi un pericolo in area aversaria nel gioco aereo.