Il Milan segna da 21 partite consecutive in campionato

I numeri non sono fondamentali, ma sono spesso un indicatore importante. Questo Milan sta facendo registrare risultati concreti, come testimonia questo dato sui gol in campionato. I ragazzi di Stefano Pioli, alla vigilia di Crotone-Milan, possono vantare una striscia di 21 partite consecutive in Serie A sempre in rete. Merito del mister rossonero e di un attacco ritrovato grazie a Zlatan Ibrahimovic e Anter Rebic, veri mattatori nel finale della scorsa stagione. Nel marzo del 2009 il Milan riuscì a segnare in campionato per 22 partite consecutive: a Crotone si potrebbe pareggiare quel record.