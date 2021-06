Il Milan è a caccia del nuovo numero 10 dopo la partenza di Calhanoglu

Il Milan, dopo la partenza di Calhanoglu, vorrebbe assolutamente trovare un nuovo numero 10. Tantissimi i possibili profili

Il Milan è alla ricerca del nuovo numero 10, dopo l’addio di Hakan Calhanoglu. Dalla new entry Damsgaard, sino a Zaccagni, Rafinha, Sabitzer, Ceballos, Ziyech e il vecchio pallino James Rodriguez. Pioli è alla ricerca di grande qualità.

Nel frattempo, come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il club di Via Aldo Rossi sarebbe vicino a chiudere per Brahim Diaz in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.