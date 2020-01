Idea Scamacca: ecco il vice Ibrahimovic se parte Piatek

Gianluca Scamacca è finito nel mirino del Milan. Le caratteristiche tecniche sono potenzialmente molto simili ad Ibra

Gianluca Scamacca è finito nel mirino del Milan. Il giovane attaccante dell’Under 20 italiana, che nello scorso mondiale ha sorpreso tutti per qualità e maturità. In caso di partenza di Kris Piatek (ci sono diverse proposte dall’Inghilterra), il ragazzo classe ’99 potrebbe arrivare al Milan per fare il vice Ibrahimovic. Il proprietario del cartellino è il Sassuolo, ma attualmente il bomber in prestito all’Ascoli.

Le caratteristiche tecniche di Scamacca sono potenzialmente molto simili a quella di Ibra: grande qualità, fisico imponente, carattere forte. Per questo motivo il Milan potrebbe pensare di investire su un giovane che accetterebbe la panchina e potrebbe imparare molto dal gigante svedese.