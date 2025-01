Ibrahimovic all’ambasciata italiana a Riyad: «Ringrazio per l’invito anche se non sono il presidente del Milan. Supercoppa? Ho una speranza precisa»

Ibrahimovic si è recato questa mattina nell’ambasciata italiana di Riyad in rappresentanza del Milan: le parole dello svedese

Presente all’ambasciata italiana di Riyadh per il pranzo con i vertici di Atalanta, Inter e Juventus, Zlatan Ibrahimovic, in rappresentanza del Milan, ha espresso queste considerazioni dopo lo scambio istituzionale di doni:

PAROLE – «Non sono il presidente del Milan e sono un uomo di poche parole, ringrazio l’ambasciatore per l’invito e mando un grande in bocca al lupo alle squadre presenti, spero in grandi partite».