Ibrahimovic, trofeo e addio: poi diventa ambasciatore? Lo scenario sul futuro del campione svedese del Milan

Quando sarà il momento, Ibrahimovic e il Milan parleranno insieme del futuro e si deciderà il da farsi. Quel momento non è ancora arrivato, perché lo svedese per adesso vuole pensare solo al campo e al sogno scudetto. Col Mondiale sfumato, Ibra vuole chiudere la carriera vincendo qualcosa col Diavolo, quindi ogni discorso è da rimandare al post assegnazione di tricolore e Coppa Italia.

Se Ibrahimovic deciderà di proseguire, il futuro è già apparecchiato: un altro anno di contratto con un ingaggio decisamente ridotto rispetto agli attuali 7 milioni netti in busta paga, cifra che fa di lui il calciatore più pagato nella rosa di Pioli. Il nuovo contratto dovrebbe garantirgli una somma intorno ai tre milioni. Se Zlatan dovesse optare per il ritiro, invece, la storia con la famiglia rossonera potrebbe proseguire lungo altre strade, ad esempio come ambasciatore del club o con un ruolo nello staff tecnico di Pioli.