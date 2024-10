Ibrahimovic a Sky: «Fonseca deve lavorare rimanendo se stesso come sta facendo. Su Leao e gli obiettivi in Champions dico...»

Ibrahimovic ha parlato prima della sfida in Champions League contro il Brugge a San Siro: le sue dichiarazioni a Sky

Intervenuto a Sky prima di Milan-Brugge, Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato:

CHAMPIONS LEAGUE – «Sto vedendo la squadra che sta migliorando tanto. C’è più equilibrio, serve più stabilità ma è un lavoro che stanno cercando e stanno facendo di tutto per averlo. Degli errori fatti abbiamo pagato tanto. Vero, zero punti in Champions è stasera sarà importante per prendere i primi punti»

FONSECA – «Stiamo lavorando come prima, non cambia niente. Fonseca sia se stesso, è lui l’allenatore e certe questioni devono risolvere dall’interno, sono adulti e devono prendersi le loro responsabilità. Ed è quello che stanno facendo».

LEAO – «Anche io calciavo male, fino a quando non ho trovato Fabio Capello e poi ho iniziato a calciare bene. Tutto ciò che stiamo facendo è un lavoro per crescere. Il lavoro si fa in allenamento e in campo si vedono i risultati. Rafa prova a migliorare e ha sempre persone che lo aiutano. Ci sono già i risultati».

CALCIATORI ANARCHICI – «Certe situazioni sono dinamiche, non sono prevedibili. Ognuno reagisce a suo modo, l’importante è che abbiano disciplina e che siano professionisti in campo».

OBIETTIVO IN CHAMPIONS – «Andare più avanti possibile. Abbiamo creato una squadra che deve fare bene non solo in Italia, ma anche in Champions League. Se non vinciamo nessuno è soddisfatto. Il Milan sta bene, è tutto positivo. Ovvio che più vai avanti in Champions e più economicamente va meglio. Io parlo per la parte sportiva e dico che voglio vincere, ma si sa che le cose vanno di pari passo».