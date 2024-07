Ibrahimovic Milan, il suo RUOLO è importantissimo anche per Fonseca: «È una referenza per tutti». Le dichiarazioni del tecnico

In conferenza stampa il nuovo tecnico del Milan Paulo Fonseca ha parlato anche di Ibrahimovic e del suo ruolo.

PRESENZA DI IBRAHIMOVIC – «Molto importante, è una referenza per tutti noi. Quando abbiamo parlato non è importante, ma è stata importante la condivisione di idee. Quello che la società vuole e quello che io posso portare: questo è importante. Siamo tutti fiduciosi per il presente e il futuro del Milan. Le nostre idee sono comuni per il Milan».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA AL MILAN