Ibrahimovic Milan, il ritorno a Milanello è imminente: ruolo e annuncio, TUTTI i dettagli e gli aggiornamenti sullo svedese

È praticamente tutto fatto per il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Come riportato da Tuttosport, manca davvero pochissimo all’annuncio ufficiale, atteso già nei prossimi giorni.

Lo svedese non dovrebbe tornare con un ruolo specifico nell’organigramma rossonero ma verrà inquadrato come advisor per RedBird, magari come consigliere speciale proprio di Gerry Cardinale.