Ibrahimovic Milan, il RETROSCENA fa IMPAZZIRE i tifosi! Mossa CLAMOROSA, non se lo aspettava NESSUNO

Ibrahimovic-Milan, il retroscena fa impazzire i tifosi: la mossa dello svedese prima de derby ha dato la scossa alla squadra

Come riportato dal Corriere della Sera, c’è un importante retroscena legato alla vigilia del derby poi vinto contro l’Inter in casa Milan.

Mercoledì allenatore e giocatori si sono parlati per un’ora e mezzo. E venerdì Fonseca ha organizzato una grigliata per tutta la squadra. Il gruppo si è compattato. Un ruolo cruciale in questa terapia di gruppo, spiegano da Milanello, l’ha avuto Ibra.