Ibrahimovic elogia Reijnders: «Profilo di alto livello, è cresciuto ed è importante per il Milan». Le parole sul centrocampista

Ibrahimovic a UEFA Champions League Magazine ha elogiato Reijnders, tra i migliori giocatori del Milan fino a questo momento. Ecco le parole sul centrocampista.

REIJNDERS – Quanto a Reijnders, penso sia il giocatore che è cresciuto di più in breve tempo. È arrivato dall’Olanda, dal grande lavoro fatto all’AZ, e sta facendo un lavoro eccezionale. È diventato un giocatore importante per la squadra, per il club e per la sua nazionale, dimostrando di essere un profilo di alto livello.

LE PAROLE INTEGRALI