Ibrahimovic Milan, svedese PRESENTE a Milanello! NUOVO incontro con la squadra, la RICOSTRUZIONE

Ibrahimovic-Milan, lo svedese presente anche oggi a Milanello: incontro con la squadra in vista del derby. La ricostruzione

Come riferito da Sky, Zlatan Ibrahimovic è stato anche oggi a Milanello, dopo la visita di ieri, per mostrare vicinanza a e sostegno al Milan in vista della sfida di domani contro l’Inter, gara decisiva per le sorti di Paulo Fonseca.

Va ricordato che il tecnico potrebbe rischiare il posto anche in caso di vittoria: Ibrahimovic in ogni caso si aspetta una scossa e una risposta da parte della squadra in una gara fondamentale anche per i tifosi.