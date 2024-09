Ibrahimovic Milan, Pedullà lo STRONCA: «Parole INACCETTABILI, meriterebbero un approfondimento di QUESTO tipo»

Ibrahimovic-Milan, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha criticato duramente le parole del dirigente svedese prima del Liverpool

In collegamento a Sportitalia, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha criticato duramente Zlatan Ibrahimovic per le parole pronunciate dallo svedese prima della gara, poi persa, dal Milan contro il Liverpool:

PAROLE – «La fase difensiva non la vedo neanche in Serie C dagli allenatori più disorganizzati. Le parole di Ibrahimovic meriterebbero un dossier, perché sono inaccettabili e soprattutto non hanno un senso, un perché, Sembra quasi una premeditazione nel dire cosa che non hanno né arte né parte».