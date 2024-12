Ibrahimovic suona la carica: «Non mi arrendo fino a che non vinco». Le dichiarazioni dell’ex calciatore ai canali della UEFA

Zlatan Ibrahimovic, in un’intervista di un mese fa riproposta oggi dalla Uefa, ha parlato riguardo alla situazione attuale del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni sul progetto Milan.

PROGETTO MILAN – «Credo nel progetto e credo in ciò che il Milan rappresenta. Ritengo di condividere la stessa visione delle persone che ci lavorano e la stessa della proprietà, perché anche loro vogliono fare cose straordinarie. Loro puntano a fare la storia, a vincere, e quando si tratta di vincere, è lì che sento di essere vivo perché anche io voglio vincere. Faccio di tutto per vincere e non mi arrendo finché non ci riesco».