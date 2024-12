Ibrahimovic Milan: «Capiamo i tifosi e gli portiamo grande rispetto». Le sue dichiarazioni alla presentazione di Conceicao

Sergio Conceicao, nella giornata di oggi, si è presentato al mondo Milan in conferenza stampa davanti ai giornalisti con al fianco Ibrahimovic. Lo stesso ex giocatore rossonero ha rivolto un messaggio ai tifosi.

LE PAROLE– «Capiamo i tifosi e abbiamo rispetto, siamo i primi a non essere soddisfatti e non lo saremo finché non raggiungiamo i nostri obiettivi. La Supercoppa è uno dei nostri obiettivi».