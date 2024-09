Ibrahimovic Milan, la NOTIZIA spiazza COMPLETAMENTE i tifosi! Non se l’aspettava NESSUNO, cosa filtra sullo svedese

Ibrahimovic-Milan, clamorosa indiscrezione rilanciata da Michele Criscitiello sull’ex centravanti svedese: le ultime

Come riportato da Michele Criscitiello, noto giornalista, sarebbe emerso il motivo dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic all’Olimpico per la gara tra Lazio e Milan. Le sue dichiarazioni sull’ex centravanti svedese:

PAROLE – «Ibra sarebbe in Canada, a caccia. Non so, di talenti, di… non lo so. Però potrebbe essere in Canada. Per questo era programmato il viaggio, per questo non poteva tornare. Notizia che mi è arrivata da informatori, verificheremo».