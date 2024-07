Ibrahimovic Milan, messaggio CRIPTICO sui social: a chi o cosa si riferisce? – FOTO

Ibrahimovic Milan, messaggio CRIPTICO sui social da parte del braccio destro di Cardinale: a chi o cosa si riferisce? – FOTO

Zlatan Ibrahimovic torna attivo sui social e torna a far parlare di se: lo ha fatto con un messaggio criptico mentre si gode le vacanze, non è chiaro se sia rivolto o meno a quale tema legato al Milan. Ad esempio la telenovela Zirkzee.

Lo svedese infatti scrive: «Cool down». Letteralmente lo si può tradurre con “raffreddamento” o “raffreddarsi”. In un tono colloquiale può essere inteso anche come “calmati”. In ogni caso, i tifosi rossoneri non avranno alcuna risposta per il momento, ma sperano di averla con i fatti.