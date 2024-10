Ibrahimovic Milan, forti critiche per la mancata presenza a Milanello: cosa succede. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Zlatan Ibrahimovic, nella nuova vita da dirigente, sta imbattendo in forti critiche. I tifosi del Milan, infatti, non hanno preso bene la sua non presenza a Milanello nonostante la sconfitta del giorno prima contro il Napoli. Di seguito il commento di Carlos Passerini – Corriere.

IBRAHIMOVIC MILAN – «Ibrahimovic ieri a Milanello non si è visto, come troppo spesso accade. Da compagno di squadra, era riuscito a entrare nella testa di Leao. Da dirigente, per ora, no».