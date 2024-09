Ibrahimovic Milan, Capuano lo BOCCIA: «Vacanza? Scelta INCOMPRENSIBILE. Gli altri club di Serie A...»

Ibrahimovic-Milan, Giovanni Capuano, noto giornalista, ha duramente criticato l’assenza dello svedese ieri all’Olimpico

Intervenuto sul proprio profilo di X, Giovanni Capuano, noto giornalista, ha parlato così dell’assenza di Ibrahimovic ieri sera all’Olimpico per Lazio-Milan. Le parole:

PAROLE – «Il Milan va a giocare una trasferta già decisiva a Roma dopo due giornate bruttissime. Succede di tutto nella squadra. Ibrahimovic non c’è perché in vacanza. Non credo che nessun altro plenipotenziario di un club di Serie A avrebbe fatto la stessa scelta. Nessuno».