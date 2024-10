Ibrahimovic Milan, Braida sicuro: «Deve imparare ma è molto intelligente». Poi consiglia l’ex rossonero

Ibrahimovic Milan, Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha commentato lo svedese nelle vesti di dirigente: le dichiarazioni

Intervistato da Nicolò Schira, Ariedo Braida, ex Milan, ha parlato così di Ibrahimovic e Allegri:

PAROLE – «Ibrahimovic ha bisogno di imparare il mestiere da dirigente, ma sono sicuro che verrà fuori. Zlatan è molto intelligente, ma non si nasce imparati. Come tutti in un nuovo ruolo fa cose positive e negative. Esperienza è una qualità importante. Allegri lo vedrei bene al Manchester United: ha grande esperienza e personalità per riportarlo in alto».