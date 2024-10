Ibrahimovic Milan, niente sintonia col top player! C’è una sensazione sempre più pesante

Ibrahimovic Milan, nessuna sintonia tra lo Zlatan dirigente e Rafael Leao: lo svedese ancora una volta assente da Milanello

Come riportato da Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, continua a far discutere il ruolo di Zlatan Ibrahimovic all’interno del Milan, soprattutto per quanto riguarda la presenza a Milanello e il rapporto con Rafael Leao.

Ibrahimovic ieri a Milanello non si è visto, come troppo spesso accade. Da compagno di squadra, era riuscito a entrare nella testa di Leao. Da dirigente, per ora, no.