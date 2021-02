Ibrahimovic, l’incubo della Roma: lo svedese vede giallorosso e si scatena

Il Milan spera in uno Zlatan Ibrahimovic in spolvero nella gara di domani contro la Roma. I precedenti fanno ben sperare

Zlatan Ibrahimovic scalda i motori in vista della Roma. Lo svedese quando vede giallorosso è una sentenza e Stefano Pioli spera nei precedenti positivi dell’attaccante contro i capitolini.

D’altronde, il classe ’81 sa come si affronta la Roma, avendola sfidata già 20 volte (avversario più affrontato in carriera) con all’attivo ben 12 gol. Un bilancio che rende la Lupa la squadra italiana a cui Ibra ha segnato più gol (insieme al Palermo). In generale, solo il Saint-Etienne ha subito più gol (17). Altro dato significativo: negli ultimi 3 incontri in Serie A con i giallorossi, lo svedese ha sempre segnato una doppietta.