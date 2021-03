Ibrahimovic lavora per rientrare in gruppo: i tempi di recupero

Ibrahimovic sta lavorando per tornare il più presto possibile in campo per aiutare i propri compagni e pensa anche al rinnovo

Zlatan Ibrahimovic, come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport, starebbe lavorando per tentare di rientrare il più presto possibile in gruppo, per aiutare il suo Milan. Si stimano ancora 6-7 giorni, dunque, per il ritorno di Europa League a San Siro contro il Manchester Utd.

Nel frattempo, qualche giorno fa il gigante svedese avrebbe aperto al rinnovo di contratto. Paolo Maldini e Frederic Massara sarebbero già al lavoro per trovare un’intesa, che, almeno sulla carta o verbalmente, sembrerebbe già esserci. Discorso che comunque verrà trattato e approfondito più avanti.

Ad ogni modo il club di Via Aldo Rossi, sarebbe alla ricerca di un nuovo attaccante di grande qualità ma anche di enorme prospettiva da affiancare all’ex Inter, Juve e Barcellona con scopo finale di diventare erede dello stesso Zlatan.