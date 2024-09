Ibrahimovic Jr Show! Diciottesimo compleanno festeggiato con il GOL ALL’INTER: che NUMERI in stagione. Le ultime notizie

Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, sta davvero sorprendendo tutti. Il figlio d’arte, infatti, è fino ad ora protagonista di un inizio di stagione esaltante: sono già quattro i gol segnati nelle prime cinque partite.

Il giovane attaccante di origine svedese ha segnato il secondo gol nel derby che il Milan ha vinto per 3-1 in casa dell’Inter. Il Milan Primavera, dunque, grazie al contributo di Ibrahimovic è attualmente al secondo posto in classifica.