Ibrahimovic deve mettere minuti nelle gambe: la strategia di Pioli

Zlatan Ibrahimovic deve recuperare la condizione in vista del finale di stagione: Pioli ha studiato una strategia per riaverlo titolare

Come evidenziato dallo stesso Stefano Pioli in conferenza stampa al termine di Spal-Milan, Zlatan Ibrahimovic dovrà mettere minuti nelle gambe al fine di ritrovare la condizione ideale: «In questa fase ci si allena solo giocando» le parole del tecnico rossonero che per riavere Ibra al 100% ha studiato una strategia.

Le scelte di Pioli sembrerebbero spingere per una nuova iniziale panchina per Zlatan Ibrahimovic nella sfida con la Lazio per poi averlo totalmente a disposizione e titolare nel match di martedì contro la Juventus.