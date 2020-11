Ibrahimovic: «Coi giovani mi comporto diversamente, ma in campo…»

Ibrahimovic non fa distinzioni in campo tra giovani e anziani. Fuori però serve lavorare in maniera diversa

Zlatan Ibrahimovic ha parlato del metodo utilizzato nel tenere alta la tensione agonistica ogni giorno tra giovani e “anziani”:

«Che tu sia giovane o vecchio ti metto la stessa pressione perché se sei qui c’è un motivo, sei qui perché sei abbastanza bravo. Ma fuori dal campo se sei giovane ovviamente ti parlo in modo diverso, ti tratto diversamente, il comportamento non è lo stesso. In campo siamo però tutti uguali per me».