Ibrahimovic a caccia di record: ecco la sfida dello svedese

Zlatan Ibrahimovic è sempre a caccia di record. Infatti, lo svedese contro il Bologna cercherà di battere una nuova sfida. Ecco quale

Ibrahimovic, infatti, potrebbe diventare il quarto giocatore a segnare un gol a più di quarant’anni nella storia del campionato italiano. Un traguardo che non è così semplice, visto che per Ibra sarebbe la prima presenza da titolare in questa stagione e con un forma che non è ancora al top.