Ibra sul passato: «Lasciare il Milan fu il momento più difficile della carriera»

Ibra ha poi aggiunto dopo aver ricordato il passato: «A 38 anni firmare per il Milan non l’ho visto in tante occasioni»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo addio al Milan di circa sette anni fa, etichettato come uno dei momenti più tristi della sua carriera:

«Lasciare il Milan è stato uno dei momenti più difficili della mia carriera. A 38 anni firmare per il Milan non l’ho visto in tante occasioni, sono contento. Non vengo per fare la mascotte, sono qui per aiutare in campo». Queste le parole del centravanti nel corso della conferenza stampa di presentazione di oggi a Casa Milan.