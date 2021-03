Ibra sul passaggio in moto: «E’ stato gentile, alcuni ancora non ci credono»

Ibra ha raccontato nei dettagli il clamoroso episodio del passaggio in moto per arrivare a Sanremo: un video a testimoniare tutto

Intervenuto alla trasmissione Che tempo che fa su Rai 3, Zlatan Ibrahimovic è tornato sul clamoroso episodio del passaggio in moto per arrivare in tempo a Sanremo nella serata di giovedì:

«Ho fatto un video quando guidava. Io pesavo molto più di lui e lo sbilanciavo in moto. Ho fatto i filmati per far vedere che era tutto vero. C’è ancora qualcuno che non ci crede. Non ho avuto tempo alla fine di chiacchierare con lui né di fare una foto perché dovevo entrare a Teatro. E’ stato molto gentile».