Hummels Milan, il tedesco AMMALIATO dalla Premier League! Decisiva quella TELEFONATA: ecco dove può andare a giocare

Accostato al calciomercato Milan così come ad altri club della Serie A (l’ultimo in ordine cronologico il Bologna), Mats Hummels è ancora svincolato dopo l’addio al Borussia Dortmund ma non lo rimarrà per molto. Stando a quanto riferisce il giornalista di Sky Sports DE, Florian Plettenberg il centrale sarebbe ora orientato a trasferirsi in Premier League: su di lui c’è il Brighton.

PAROLE – «Brighton, seriamente in considerazione di firmare Mats Hummels come free agent ✔️

C’è stata una telefonata tra l’allenatore Fabian Hürzeler e Hummels negli ultimi giorni. A proposito del progetto del Brighton, dell’ambizione di Hummel e altro ancora.

Il Brighton è molto aperto ad ingaggiare Hummels in quanto difensore centrale esperto.

Il 35enne non ha ancora preso una decisione definitiva se continuare o concludere la sua carriera».