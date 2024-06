Hummels Milan, TENTAZIONE a parametro zero: lotta a due in Serie A ULTIME

Hummels Milan, TENTAZIONE a parametro zero: concorrenza a due in Serie A. Le ULTIME sul mercato rossonero

Tra i difensori accostati al mercato Milan c’è anche Mats Hummels, in uscita dal Borussia Dortmund dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid.

Come riportato da Il Corriere delle Sera sul classe ’87 oltre ai rossoneri ci sarebbe anche la Roma interessata sul difensore che si potrà prendere a zero quest’estate. Rimane una trattativa molto complicata per l’ingaggio che richiederebbe il centrale tedesco.