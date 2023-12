Howe sul Newcastle: «Infortuni? La nostra la situazione peggiore»

Howe sul suo Newcastle: «Infortuni? La nostra la situazione peggiore» ha detto il tecnico della formazione inglese

Al termine della sfida di Premier persa contro il Tottenham, il tecnico del Newcastle Eddie Howe ha parlato della sfida decisiva in Champions contro il Milan. Di seguito le sue parole.

HOWE – «La Champions League è un torneo speciale, ma porta con sé anche più partite. Speravamo di avere la squadra per far fronte a tutto ciò, ma con gli infortuni che abbiamo avuto, penso che la nostra è stata una situazione peggiore di quella di qualsiasi altra squadra. C’è un po’ di luce alla fine del tunnel con Callum (Wilson) e Sean (Longstaff). Giocatori per noi importantissimi che hanno fatto bene quando sono entrati»