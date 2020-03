Honda, che record: 100° gol, in rete in cinque continenti diversi

Honda, ex giocatore del Milan, ha realizzato il suo centesimo centro in carriera, segnando in cinque continenti diversi, è record.

In Europa con le maglie di Milan, CSKA Mosca e VVV-Venlo. In America con il Pachuca. In Asia con Nagoya Grampus. In Australia con il Melbourne Victory. In Africa con la maglia del Giappone durante i Mondiali sudafricani del 2010. Il rigore con la maglia del Botafogo è il suo centesimo in carriera.