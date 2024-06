Hojbjerg Milan, l’occasione fa GOLA al Diavolo! Può sbarcare a Milano a QUESTE condizioni

Hojbjerg-Milan, l’occasione fa gola ai rossoneri: il centrocampista del Tottenham può arrivare per meno di 20 milioni

Come riferito da calciomercato.it, Emil Hojbjerg, centrocampista del Tottenham, resta sul taccuino del calciomercato Milan per il centrocampo della prossima stagione.

Al momento il ragazzo, che con il club inglese ha un contratto in scadenza a giugno del 2025, è considerato un’alternativa di livello ad Adrien Rabiot ma il costo non elevatissimo, circa 15 milioni di euro, potrebbe far decollare presto la pista.