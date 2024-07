Hojbjerg Marsiglia, adesso è anche UFFICIALE: niente Milan per il centrocampista. Il COMUNICATO del club francese

Adesso è anche ufficiale: Hojbjerg è un nuovo giocatore del Marsiglia. Il centrocampista accostato al mercato Milan è stato presentato dal club francese attraverso un comunicato sul sito dell’OM.

COMUNICATO – «L’Olympique de Marseille è lieto di annunciare l’ingaggio di Pierre-Emile Højbjerg dal Tottenham Hotspur FC. Il centrocampista 28enne si è unito al club in prestito con opzione di acquisto dopo aver superato le visite mediche. Dopo aver giocato per le squadre giovanili dell’FC Copenhagen e del Brøndby IF, Pierre-Emile Højbjerg ha fatto il suo debutto da professionista con il Bayern Monaco.

All’età di 17 anni e 251 giorni, ha mosso i primi passi nelle competizioni ufficiali nell’aprile 2013, diventando il giocatore più giovane ad aver mai giocato una partita di campionato per il club bavarese. Il suo periodo al Bayern, intervallato da due prestiti formativi all’FC Augsburg e allo Schalke 04, lo ha visto anche convocato nella nazionale danese all’età di 18 anni, e ha continuato a vincere la Bundesliga e la Coppa di Germania».