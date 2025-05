Calciomercato Milan, il club vuole tenere Jimenez: contatti in corso! Furlani vuole provarci

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani ha avviato i dialoghi con il Real Madrid per quanto riguarda il futuro di Alex Jimenez: uno l’obiettivo

Come riportato da calciomercato.com, Il calciomercato Milan sta trattando con il Real Madrid e con i nuovi rappresentanti di Alex Jiménez, la YOU FIRST, per definire il futuro del giovane giocatore. Il Real Madridsegue con attenzione la crescita di Jiménez e potrebbe esercitare la clausola di riacquisto fissata a 9 milioni per riportarlo a casa la prossima estate.

Jiménez sta vivendo la sua migliore stagione, giocando costantemente nella prima squadra del Milan dopo aver iniziato nella squadra B. Con l’arrivo di Sergio Conceiçao, Jiménez è esploso definitivamente, giocando in diverse posizioni, tra cui terzino, esterno alto nel tridente e ora a tutta fascia nel nuovo 3-4-3. Jiménez gioca sempre e bene, tanto da essere considerato una delle rivelazioni della stagione.