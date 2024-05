Highlights e Gol Roma Milan amichevole: le immagini del match – VIDEO

Highlights e Gol Roma Milan amichevole: le immagini del match tra i rossoneri e i giallorossi andato in scena oggi in Australia – VIDEO

Nella giornata di oggi è andata in scena l’amichevole tra Roma e Milan, match che chiude definitivamente la stagione sportiva 2023/24. Il match amichevole disputato a Perth, in Australia, se lo è aggiudicato la Roma di Daniele De Rossi per 5 a 2. Sulla panchina rossonera, invece, sedeva Daniele Bonera.

Questi tutti i gol e gli highlights dell’incontro: le due reti rossonere sono state realizzate da Theo Hernandez e da Noah Okafor.

GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI ROMA MILAN.