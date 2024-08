Highlights e Gol Milan Real Madrid: le immagini del match – VIDEO

Attraverso i propri profili social, il club rossonero ha pubblicato gli highlights dell’amichevole di questa notte vinta 1-0 contro il Real Madrid con una rete ad inizio secondo tempo da parte di Samuel Chukwueze.

🇳🇬 @chukwueze_8 stars in US Tour victory number two ✌️🇺🇸

AC Milan 1-0 Real Madrid ⚽#SempreMilan #MilanOnTour pic.twitter.com/gMGZmuOo16

— AC Milan (@acmilan) August 1, 2024