Hermoso Milan, lo spagnolo vuole ASPETTARE: no a quel club di Serie A! Gli scenari per il futuro del difensore ex Atletico Madrid

Sta diventando un tormentone, legato anche al mercato Milan, il futuro di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo classe 1995 è attualmente svincolato dopo l’addio all’Atletico Madrid e non ha ancora scelto quella che sarà la sua prossima destinazione. Eppure la corte per lui non manca: in passato era stato accostato ai rossoneri, ma anche al Napoli e all’Inter. Negli ultimi giorni a lui si è avvicinato anche il Bologna.

Gianluca Di Marzio annuncia però come l’operazione per il suo approdo nel club rossoblù non si farà: il calciatore ha detto no alla proposta, perché preferisce attendere altre offerte. Pista definitivamente tramontata dunque.