Hermoso Milan, una PRETENDENTE italiana non MOLLA la presa: gli ULTIMI SVILUPPI sulla trattativa

Mario Hermoso, ex obiettivo di calciomercato del Milan, continua a essere seguito da una squadra italiana. Le ultime di calciomercato

L’Inter non molla la presa su Mario Hermoso, ex obiettivo del mercato Milan. Come riporta Orazio Accomando, oggi c’è stato un incontro tra i dirigenti nerazzurri e l’entourage del giocatore spagnolo. La trattativa prosegue e nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi.

L’Inter è determinata a portare Hermoso a Milano e rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.