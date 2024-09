Hermoso Milan, il calciatore SBARCA in Serie A: ecco la DESTINAZIONE dell’ex obiettivo rossonero

Mario Hermoso, calciatore sondato anche dal Milan in quest’ultima sessione di calciomercato, ha appena firmato con un club di Serie A

La Roma ha ufficializzato l’arrivo di Mario Hermoso, difensore spagnolo classe 1995. Hermoso, che può giocare sia come centrale che come terzino sinistro, vanta oltre 300 presenze da professionista e cercato in questa sessione di calciomercato anche dal Milan.

Cresciuto nel Real Madrid, ha giocato anche per Valladolid, Espanyol e Atletico Madrid, dove ha vinto anche la Liga nella stagione sportiva 2020-2021. Ha scelto la maglia numero 22 e diventa in questo modo il diciottesimo spagnolo nella storia della Roma.